السعودية اليوم / الدارسات ينتظمن في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في الوجه



تبوك 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

انتظمت الدارسات في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز قطاع الوجه التعليمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، التي تنفذها وزارة التعليم ضمن الحملات الصيفية المقامة في عدد من المناطق خلال العام الحالي 1439هـ- 1440هـ ، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، وتستمر لمدة شهرين .

وأوضحت المساعدة مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك نجلاء الشامان أن الحملة تهدف إلى تعزيز الانتماء ونشر الوعي الثقافي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية، مبينة أن عملية تعليم الدارسات تقوم عليها نخبة من المعلمات في مواد اللغة العربية و الدين والرياضيات .

ونوهت بجهود جميع من شارك في تنفيذ الحملة وسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تعليم المستفيدات الأمور الأساسية في دينهن وحياتهن الاجتماعية، وتعديل بعض المفاهيم لديهن.

// انتهى //

12:44ت م

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