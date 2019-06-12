

طرابلس 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق الليبية أحميد محمد بن عمر مع نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كاسبر انجبورغ سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير الإمدادات الطبية، لمتضررين في الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وناقشا الطرفان سبل تقديم الإمدادات الطبية العاجلة لأهالي مدينة غات التي شهدت مؤخرًا موجة من السيول والفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبه أعرب انجبورغ عن استيائه الشديد لاستهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية في جبهات القتال.

// انتهى //

12:43ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعرب عن استيائها من استهداف الأطقم الطبية في جبهات القتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.