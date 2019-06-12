السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع موادا إيوائية في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في عدن



عدن 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 خيمة و480 بطانية و160 بساطا في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 480 نازح متضرر من السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة .

// انتهى //

12:43ت م

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