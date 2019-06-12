السعودية اليوم / "نظام المدفوعات الإلكترونية وخدمات قطاع الأعمال" دورة تدريبية بغرفة جازان الأحد المقبل



جيزان 09 شوال 1440 هـ الموافق12 يونيو 2019 م واس

تنظم غرفة جازان بالتعاون مع البنوك

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها غرفة جازان خلال العام الحالي.

// انتهى //

12:42ت م

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جيزان 09 شوال 1440 هـ الموافق12 يونيو 2019 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع البنوك السعودية مساء الأحد القادم, دورة تدريبية تحت عنوان "نظام المدفوعات الإلكترونية وخدمات قطاع الأعمال", والتي يلقيها المدرب عبدالعزيز بن محمد التركي، وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان.وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها غرفة جازان خلال العام الحالي.// انتهى //12:42ت م0056

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