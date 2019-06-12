السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة الدنمارك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبدالعزيز العويشق .

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12:37ت م

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