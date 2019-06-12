السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 200 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي



جيبوتي 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، بحضور القنصل العام لسفارة خادم الحرمين لافي المطيري و نائبة مدير مكتب البرنامج في جيبوتي اوليفيا هانتز، ومندوب عن وزارة المالية بالمملكة وفريق المركز.

ووقعّ على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز في مقر السفارة نائبة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي اوليفيا هانتز، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في جيبوتي.

// انتهى //

12:36ت م

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