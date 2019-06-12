شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مباشر من مطار أبها الدولي بعد الاستهداف الحوثي والان مع التفاصيل

نشرت حسابات سعودية بموقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ لقطات من داخل مطار أبها السعودي تظهر عودته للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من استهدافه بصاروخ حوثي، أوقع إصابات في صفوف مدنيين؛ ما يشكل انتهاكًا متعمدًا للقوانين والأعراف الدولية.

وكان التحالف أكد أن جماعة الحوثي هاجمت مطار أبها بصاروخ كروز، مضيفًا أن 26 شخصًا أصيبوا في الهجوم بينهم نساء وأطفال.

وأوضح التحالف أن الصاروخ أصاب صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

كما قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن حركة الرحلات الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تعرضها لمقذوف حوثي.