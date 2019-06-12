شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني السعودي: حركة الرحلات الجوية في مطار أبها تسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل
قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن حركة الرحلات الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تعرضها لمقذوف حوثي، وفقا للعين الإخبارية.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، إصابة 26 شخصًا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.
وأشار إلى أنه تم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
ولفت إلى أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي.
فيما أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز )، على حد زعمها.
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