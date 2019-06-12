2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي الآن.

وتسبب المقذوف المعادي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها وسقط في صالة القدوم بالمطار الدولي، في إصابة 26 مدنيًا من المسافرين.

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ولم تراعِ الميليشيا الإرهابية أن هذا المطار الدولي الحيوي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، لتطلق مقذوفها وكل همها هو إسقاط أكبر عدد من الضحايا دون مراعاة لقوانين دولية أو إنسانية.

وأدى سقوط المقذوف -حتى إعداد بيان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن- إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة.

وأسفر المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الإرهاب عن وقوع بعض الأضرار المادية بصالة المطار.