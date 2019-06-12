اعتراف ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مطار أبها بـ الكروز جريمة حرب

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - أبها

أكد متحدث التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا.

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وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أكدت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي استخدمت فيه صاروخ (كروز) – على حد زعمها -، وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد التحالف على ما أن ما فعلته ميليشيا الحوثي يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضًا حصول هذه المليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).