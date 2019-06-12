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ترامب للكونغرس: مستمرون في تقديم مختلف الدعم للتحالف ضد ميليشيا الحوثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة الذي يحارب ميليشيا الحوثي في اليمن.
وأشار ترامب، في رسالة إلى الكونغرس، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن القوات المسلحة الأميركية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.
وشددت الرسالة على أن “هذا الدعم لا يُقحم القوات الأميركية في القتال ضد الحوثيين”، وفقًا لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.
وكان ترامب قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ”فيتو” لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.
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