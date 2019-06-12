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مدير شرطة مكة المكرمة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، بمكتبه، عدداً من الضباط رتبهم بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعينهم.
وهنأ مدير شرطة منطقة مكة المكرمة الضباط المعينين بهذه الثقة الغالية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.
من جهتهم، عبَّر الضباط المعينون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.
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