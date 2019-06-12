شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام» تطلق بوابة القبول إلكترونياً.. غدًا (الخميس) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، والتي يمكن للطالب معرفة آلية التقديم وشروط القبول ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية، والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب التقدم لها ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاثة عبر موقع الجامعة: WWW.IAU.EDU.SA

وأضاف آل مريح أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة ابتداء من يوم (الخميس) 10 شوال 1440هـ الموافق13 يونيو 2019م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم (الخميس) 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكتروني، وسيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت حيث يستطيع الطالب تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة لإرسال أي وثائق أو مستندات، لأن كافة إجراءات القبول إلكترونية بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

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وبين آل مريح أن شروط القبول هي أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية للتقديم لكافة البرامج المتاحة ماعدا المسارات الصحية والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، و أن يكون الطالب قد تقدم لاختباريّ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس و ألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

وأشار إلى أنه يوجد في بوابة القبول خدمات إلكترونية مساندة مثل الدعم الفني المباشر ( المحادثة النصية الفورية) والتي تستخدمها العمادة للتواصل مع المتقدمين والمتقدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال فترة أعمال القبول، والتي تعنى بالرد على الاستفسارات وحل المشاكل (إن وجدت) حيث ساهمت هذه الخاصية خلال الأعوام الماضية في مساعدة وتوجيه وإرشاد الطلبة بالشكل الصحيح في طريقة تقديم طلب الالتحاق حتى طباعة إشعار القبول حيث يتم توجيههم إلى المقاطع المرئية أو الصور والروابط التي تساعدهم على إكمال طلباتهم.

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسخر كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة القبول، مشدداً على أهمية استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الجامعة والعمادة، متمنياً لجميع الطلبة التوفيق.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت في رمضان الماضي بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم 1440/1441هـ، وذلك لاطلاع المتقدمين والمتقدمات على التخصصات بالجامعة والاستعداد لفترة التقديم المقبلة ليكون المتقدم على علم بالتخصصات في الجامعة، و قد عملت الجامعة خلال السنوات السابقة على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، بالتركيز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.