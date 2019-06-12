السعودية | فنان العرب وخالد عبدالرحمن يفتتحان حفلات القصيم

شكرا لقرائتكم فنان العرب وخالد عبدالرحمن يفتتحان حفلات القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم الحفلة الأولى، ضمن حفلات السعودية بالمنطقة، والتي تجمع نجمي الأغنية فنان العرب، محمد عبده، والفنان خالد عبدالرحمن، الجمعة 14 حزيران/يونيو الحالي.

يشار إلى أن هذه أولى الحفلات الغنائية في المنطقة التي تمتلك إرثاً زاخراً بالفنون الشعبية.

يذكر أن هذه الحفلة تأتي بدعم الهيئة العامة للترفيه وتنظيم "Bench mark" التي نجحت في تنظيم حفلات مجموعة من النجوم مثل كاظم الساهر وعمرو دياب ومحمد عبده وأحلام مؤخراً في جدة.