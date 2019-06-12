محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم. أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 Advertisements 12:24 PM تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من حالة أتربة مُثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية؛ بدأت الساعة الـ 12 ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.. وتشمل: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم. ، أتربة وغبار على "الرياض" تستمر لـ 5 ساعات .. و"الأرصاد" تنبّه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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