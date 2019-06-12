، السفارة في اليونان تحذّر المواطنين من السرقة: لا تحملوا كامل مبلغ الرحلة ،

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حذّرت السفارة السعودية في اليونان، المواطنين والمواطنات القادمين بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني، من عمليات السرقة عبر لصوص محترفين.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليونان تعرُّض بعض المواطنين السياح في جزيرة ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قِبل لصوص محترفين.. وتجنباً لعمليات السرقة تود السفارة أن تنبّه المواطنين القادمين الى اليونان بالآتي:
تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات والحقائب، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
وجدّدت السفارة دعوتها إلى المواطنين بعدم التردُّد بالاتصال بها عند الحاجة وطلب المساعدة عبر هاتف قسم شؤون السعوديين «00306948722233»، وهواتف السفارة: «00302106716911»، و«00302106716912»، و«00302106716913».
السفارة في اليونان تحذّر المواطنين من السرقة: لا تحملوا كامل مبلغ الرحلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
حذّرت السفارة السعودية في اليونان، المواطنين والمواطنات القادمين بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني، من عمليات السرقة عبر لصوص محترفين.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليونان تعرُّض بعض المواطنين السياح في جزيرة ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قِبل لصوص محترفين.. وتجنباً لعمليات السرقة تود السفارة أن تنبّه المواطنين القادمين الى اليونان بالآتي:
تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات والحقائب، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
وجدّدت السفارة دعوتها إلى المواطنين بعدم التردُّد بالاتصال بها عند الحاجة وطلب المساعدة عبر هاتف قسم شؤون السعوديين «00306948722233»، وهواتف السفارة: «00302106716911»، و«00302106716912»، و«00302106716913».
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:08 PM
قالت عبر حسابها: لا تظهروا بمقتنيات ثمينة من الساعات والمجوهرات والحقائب
حذّرت السفارة السعودية في اليونان، المواطنين والمواطنات القادمين بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني، من عمليات السرقة عبر لصوص محترفين.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليونان تعرُّض بعض المواطنين السياح في جزيرة ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قِبل لصوص محترفين.. وتجنباً لعمليات السرقة تود السفارة أن تنبّه المواطنين القادمين الى اليونان بالآتي:
تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات والحقائب، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
وجدّدت السفارة دعوتها إلى المواطنين بعدم التردُّد بالاتصال بها عند الحاجة وطلب المساعدة عبر هاتف قسم شؤون السعوديين «00306948722233»، وهواتف السفارة: «00302106716911»، و«00302106716912»، و«00302106716913».
، السفارة في اليونان تحذّر المواطنين من السرقة: لا تحملوا كامل مبلغ الرحلة ،
المصدر : الخليج 365
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