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المغامسي عن عزاء الفيصل وآل الشيخ لذوي عبدالله الثقفي: الوطن لا ينسى النبلاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن تقديم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ووزير التعليم حمد آل الشيخ واجب العزاء في وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة دلالة على أنّ الوطن بقاماته الشامخة لا ينسى الرجال النبلاء ذوي الفضل والبذل وصادق الولاء.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قد قدم مساء أمس، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، والذي وافته المنية السبت الماضي.
وعبّر أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
كما أدى وزير التعليم، حمد آل الشيخ، واجب العزاء لذوي الفقيد عبدالله الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، حيث كان يرافقه مساعد وزير التعليم.
وعبر وزير التعليم عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيرًا إلى مآثره وأعماله، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.
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