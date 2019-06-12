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إغلاق احترازي لبعض مواقع متنزه الملك عبدالعزيز في عسير لمدة 45 يومًا
متابعات الخليج 365 - عسير
أكدت إمارة منطقة عسير أنه سيتم إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازيًا لمدة 45 يومًا.
وأوضحت إمارة عسير أن إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز يأتي مع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم صيف السودة؛ حيث سيتم الإغلاق الاحترازي بداية من يوم الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.
وقالت إمارة عسير إن موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة، رياضية وترفيهية وثقافية، حيث تم اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.
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