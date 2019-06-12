أربع خطوات تساعدك على تجنب التعثر المالي

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعد التمويل وسيلة ائتمانية تمكن العميل من اقتراض مبلغ مالي معين في سبيل تحقيق أهدافه المالية، ومن ثم يلتزم بسداد قيمة مبلغ التمويل مضافًا إليه التكاليف المتعلقة به على عدد أقساط دورية لفترة زمنية محددة، وذلك بموجب عقد التمويل المتفق عليه.

وقد يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط، بحسب البنوك السعودية.

Advertisements

متى يصبح الشخص متعثراً؟

ويصبح المدين متعثراً إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.

فهذا التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة.

خطوات تساعدك على تجنب التعثر

حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة.

تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض.

التأكد من توافر رصيد كافٍ في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط.

إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.