- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل.
وتمنى قرقاش أن يؤسس الانفراج الحالي للأزمة لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، مضيفاً: لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي.
وقال قرقاش في وقت سابق إن: تواصل الإمارات يستمر مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان.
وتابع: علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.