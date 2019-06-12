الان تتابع عاجل… تكليف أمرأة مساعدا للشؤون التعليمية بنين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القصيم -الخليج 365 -عبدالله العازمي: ‏صدر قرار المدير العام لـلادارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم الأستاذ صالح الجاسر ‏بتكليف الأستاذة : هيفاء بنت ابراهيم اليوسف

‏مساعداً للشؤون التعليمية (بنين) ‏إضافة لعملها مساعداً للشؤون التعليمية(بنات) لحين تكليف مساعدا من صاحب الصلاحية. ‏وتعد اليوسف من الكفاءات والكوادر التربوية الفاعلة.

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