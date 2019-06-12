الان تتابع التعليم: تكليف مدراء تعليم لمكة المكرمة وجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني للقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مؤقتا بالاضافة لعمله مساعدا للمدير العام للشؤون التعليمية للبنين في تعليم مكة. وكذلك تكليف الاستاذ صديق بن يوسف للقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة مؤقتا بالاضافة إلى عمله مساعدا للشؤون المدرسية في تعليم جدة.

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