الان تتابع السعودية تقترب من طلب شراء طائرات من إيرباص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية السعودية تقترب من طلب شراء طائرات بعدة مليارات من الدولارات تتضمن طائرات إيرباص بشكل جزئي على الأقل.
كانت الخطوط السعودية تجري مفاوضات مع إيرباص وبوينج بشأن طائرات عريضة البدن لأشهر وأبلغ رئيسها التنفيذي مجلة إير
ترانسبورت ورلد أن القرار بشأن طائرات مثل إيرباص إيه350 وبوينج 787 من المتوقع اتخاذه قريبا.
وقالت المصادر إن طلب شراء طائرات عريضة البدن، الذي قد يشمل أيضا عددا من الطائرات نحيفة البدن من طراز إيه320، ربما يُعلن خلال معرض جوي يُعقد في باريس.
وامتنعت إيرباص عن التعقيب.ولم ترد الخطوط الجوية السعودية على طلب للتعليق.تتنافس إيرباص وبوينج على طلبات شراء طائرات عريضة البدن بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار مع اقتراب المعرض الجوي الذي يُعقد في باريس الأسبوع المقبل، وفقا لما قالته مصادر بالقطاع أمس الثلاثاء.
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