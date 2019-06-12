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أكّد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ أن تقديم أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ ووزير التعليم حمد آل الشيخ؛ واجب العزاء في وفاة عبدالله الثقفي؛ مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة، دلالة على أنّ الوطن لا ينسى الرجال النبلاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": قيام الأمير خالد الفيصل؛ ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بتقديم واجب العزاء في وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي - رحمه الله - دلالة على أنّ الوطن بقاماته الشامخة لا ينسى الرجال النبلاء ذوي الفضل والبذل وصادق الولاء.
المغامسي عن عزاء "الفيصل" ووزير التعليم بوفاة الثقفي: الوطن لا ينسى النبلاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أكّد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ أن تقديم أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ ووزير التعليم حمد آل الشيخ؛ واجب العزاء في وفاة عبدالله الثقفي؛ مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة، دلالة على أنّ الوطن لا ينسى الرجال النبلاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": قيام الأمير خالد الفيصل؛ ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بتقديم واجب العزاء في وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي - رحمه الله - دلالة على أنّ الوطن بقاماته الشامخة لا ينسى الرجال النبلاء ذوي الفضل والبذل وصادق الولاء.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:56 AM
قال مغرّداً عبر حسابه في "تويتر": الذين كان لهم الفضل والبذل وصادق الولاء
أكّد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ أن تقديم أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ ووزير التعليم حمد آل الشيخ؛ واجب العزاء في وفاة عبدالله الثقفي؛ مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة، دلالة على أنّ الوطن لا ينسى الرجال النبلاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": قيام الأمير خالد الفيصل؛ ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بتقديم واجب العزاء في وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي - رحمه الله - دلالة على أنّ الوطن بقاماته الشامخة لا ينسى الرجال النبلاء ذوي الفضل والبذل وصادق الولاء.
، المغامسي عن عزاء "الفيصل" ووزير التعليم بوفاة الثقفي: الوطن لا ينسى النبلاء ،
المصدر : الخليج 365
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