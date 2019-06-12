محمد بن مسعود - الدمام - حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهنئ "الخليج 365"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. "العرنوس" يحصل على درجة الماجستير في المالية من أمريكا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهنئ "الخليج 365"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 10:28 AM حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهنئ "الخليج 365"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. ، "العرنوس" يحصل على درجة الماجستير في المالية من أمريكا ،

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