، "الترفيه": تعليق أنشطة الممثلة منى شداد الفنية بالمملكة ومنع ظهورها تلفزيونيًّا وإذاعيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخارش: فتحنا لكم قنواتنا وبيوتنا لا تستغلوا طيبتنا.. لن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تعليق أنشطة الممثلة منى شداد الفنية بالمملكة، ومنع ظهورها تلفزيونيًّا وإذاعيًّا، عقب ظهورها في مقطع فيديو أبدت فيه تأييدها لمواقف نظام الحمدين الداعم للإرهاب في المنطقة.

وتفصيلًا، قال المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش: تم تعليق أي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قِبَل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية.

وأضاف: "كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا، لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا"؛ مبينًا: "نحن لا نمنّ على أحد؛ لكن وقت الجد إحنا شعب قوي، ولن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا".