صور.. أمير مكة يقدّم تعازيه لذوي فقيد التعليم عبدالله الثقفي

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، معبّراً عن صادق مواساته وتعازيه، وذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد.

وتوفي الثقفي السبت الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية (جلطة) نُقل على إثرها إلى المستشفى، وقد شيّعته جموع غفيرة إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، وذلك بعد الصلاة على جثمانه عقب صلاة الفجر بالحرم المكي. ونعت وزارة التعليم ووزير التعليم، حمد آل الشيخ، الفقيد، كما نعت إدارة تعليم ومدير تعليم المنطقة الثقفي الذي صدر قرار بتكليفه قبل أسبوعين بتولي منصب المدير العام للتعليم بمكة المكرمة.