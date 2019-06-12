شاهد: السعودية تمنع ظهور منى شداد لهذا السبب

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية أمس الثلاثاء تعليق النشاط الفني للمثلة الكويتية منى شداد على خلفية مدحها للأمير القطري تميم بن حمد ووصفه بـ "تميم المجد".

وتضمن القرار منع شداد من الظهور في أي قنوات تلفزيونية وإذاعية في المملكة العربية السعودية، بعد ظهورها في مقطع مصور تمدح فيه قطر وأميرها تميم بن حمد رغم المقاطعة العربية للدوحة بتهمة دعم الإرهاب.

عرفت منى شداد في بداية كمقدمة برامج أطفال في الكويت ثم امتد نشاطها الفني إلى المجال الإعلامي لتقديم برامج فنية كما قدمت شداد ما يقارب 90 عملاً تلفزيونياً في الدراما الكويتية وشاركت في عدد من الأعمال المسرحية، بحسب "اليوم السابع".