ترامب يدعو السعودية لتحقيق تقدم في قضية خاشقجي في وقت محدد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لتحقيق تقدم حقيقي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل حلول الذكرى الأولى لوفاته.

وبحسب تصريحات مسؤول امريكي لرويترز فقد أكد بأن مقتل خاشقجي لا يزال قضية ساخنة جداً في الساحة الدولية مشيراً إلى أن السعوديين عليهم أخذها على محمل الجد.

وشدد المسؤول ان التحقيقات الجارية عليها أن تخرج بنتائج قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في أكتوبر المقبل في الوقت الذي تتعرض فيه الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد السعودية بسبب قضية خاشقجي وضحايا الحرب في اليمن.

ودعا بعض المشرعون الأمريكيون لاسقاط عقوبات رادعة على السعودية كتعليق بيع الأسلحة لها وفرض قيود على التعاون مع المملكة في مجالات شتى بما فها الطاقة الذرية، بحسب "رويترز".