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حقيقة وفاة الشيخ محمد رزق ساطور

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أكدت وسائل إعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاربعاء، وفاة الشيخ محمد رزق ساطور في المملكة بعد صراعه مع المرض.

وكتب احد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" رحم الله الشيخ محمد ساطور واسكنه فسيح جناته نحسبه من الدعاة المخلصين جمعنا الله به إخوانا علي سرر متقابلين".

وقال ناشط اخر:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وانا لفراقك يا شيخنا الحبيب لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا مايرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ/ محمد رزق ساطور وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله وثبته عندالسؤال وارزقه الفردوس الأعلي من الجنه".

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