حقيقة وفاة الشيخ محمد رزق ساطور

أكدت وسائل إعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاربعاء، وفاة الشيخ محمد رزق ساطور في المملكة بعد صراعه مع المرض.

وكتب احد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" رحم الله الشيخ محمد ساطور واسكنه فسيح جناته نحسبه من الدعاة المخلصين جمعنا الله به إخوانا علي سرر متقابلين".

وقال ناشط اخر:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وانا لفراقك يا شيخنا الحبيب لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا مايرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ/ محمد رزق ساطور وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله وثبته عندالسؤال وارزقه الفردوس الأعلي من الجنه".