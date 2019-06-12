تنبيهات متقدمة من «الأرصاد» لعدة مناطق حول «طقس الأربعاء»

أطلقت الهيئة العامة الأرصاد، صباح الأربعاء، تنبيهات متقدمة، لقاطني مراكز ومحافظات بعض مناطق المملكة، لافتة إلى نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى معظم مناطق المملكة.

وحذَّرت الهيئة (عبر بيان) قاطني مناطق (الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية) من ارتفاع شديد في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

ونبَّهت الهيئة أهالي مراكز ومحافظات المنطقة الشرقية (الخفجي- النعيرية- حفر الباطن)، إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية، فيما لفتت إلى أنَّ الإنذار يستمر حتى الساعة الـ05:00 من مساء الأربعاء الموافق 09-10-1440.

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ونبَّهت الهيئة كذلك قاطني محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة (القنفذة– الليث) من نشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، لافتة إلى أنَّ بداية الإنذار منة الساعة 01:00 م الأربعاء، وحتى السابعة من مساء اليوم ذاته، كما حذَّرت أهالي (العاصمة المقدسة، القنفذة، الليث، المويه، بحرة، جدة، رابغ)، موضحة أنَّ الإنذار يبدأ من الثامنة صباح الأربعاء ويستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

وأكَّد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أنَّ أحوال الطقس التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ووصول درجات الحرارة إلى مشارف الـ50 درجة مئوية، تدل على أن الصيف سيبدأ فعليًا في 22 يونيو الجاري.

وقال كراني، في تغريدة له: «لقد شارفت الحرارة على الوصول إلى 50 درجة مئوية على الشرق، تلاه الوسط، تلاه الغرب، كدلالةٍ على بداية فترة انتقالية مبكرة بين الربيع والصيف، تأخذنا إلى بداية الصيف في 22 يونيه».