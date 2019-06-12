السعودية تؤكد دعمها لخطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، واقترحت تجريم الاعتداء على دور العبادة والوقوف تجاهه بحزم تشريعي.

وبيَّنت المملكة، بكلمتها أمام اجتماع تحالف الأمم المتحدة للحضارات المنعقد اليوم في نيويورك، أن الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمتها تعد أعمالًا إرهابية تتطلب من الجميع التصدي لها، وللأعمال التي تغذي الإرهاب وتنشر أفكار الكراهية وممارسات الظلم والصدام الحضاري.

وقال مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، في وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني، بكلمته «تتقاسم 193 دولة هي عدد أعضاء الأمم المتحدة جغرافية هذا العالم حيث لا توجد دولة من هذه الدول تتمتع بالتجانس الكامل سواء اللغوي أو العرقي أو الديني، على الرغم من قناعتنا بالعيش المشترك بين الجميع كسنة إلهية كونية»،

وأشار مسؤول اللجنة السياسية، إلى ربط الجميع برباط الأخوة والإنسانية، واعترافنا بالتعددية الدينية وتقبل اختلاف الحضارات، إلا أن كثير من الصراعات التي اندلعت بين البشر، خاصة الحالية هي صراعات ذات خلفيات فكرية وثقافية اندلعت بسبب الاختلاف الديني أو اللغوي أو العرقي.

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وأضاف الحقباني قائلاً: «لقد شرف الله المملكة العربية السعودية ممثلة في قادتها وشعبها للقيام على خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أحد أهم الأماكن المقدسة في العالم حيث تستقبل المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم يتجمعون في مكان وزمان واحد على مدار العام».

وتابع مسؤول اللجنة السياسية، أن ذلك جعل المملكة في ريادة دول العالم في إدارة الحشود الضخمة في مساحة صغيرة وفي وقت واحد، لاسيما وأن هذه الحشود تتحدث لغات مختلفة، ويأتون من ثقافات وسلوكيات مختلفة، وتتكفل المملكة بتسخير جميع الإمكانيات الأمنية والصحية وغيرها لينعم الحجاج والمعتمرين بممارسة شعائرهم الدينية في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة، مبينًا ريادة المملكة في إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة.

وأفاد الحقباني بأن مبادرة الممثل السامي تأتي كخطوة إيجابية في سبيل تعزيز القيم النبيلة ومد جسور المحبة والسلام، والتصدي لكل من ينتهك حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الأمن لدور العبادة، مؤكدًا أن المملكة تقدم دعمها لمبادرة الممثل السامي، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والمشورة والمشاركة بخبرات المملكة في هذا المجال.

واقترح الحقباني تجريم الاعتداء على دور العبادة والوقوف تجاهه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه، وسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف.