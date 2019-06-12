أمانة المدينة المنورة تكشف ملابسات فيديو «مطعم الفئران»

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، بيانًا صحفيًّا حيال الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق مصوره وجود فئران داخل أحد مطاعم الأكلات الشعبية.

وأكدت الأمانة أنها باشرت الحالة في حينها، عبر بلاغ تقدم به مواطن، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، وإتلاف المواد الغذائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية، وإغلاق المنشأة.

ونوهت الأمانة بأن التحقيقات جارية لتطبيق أقصى العقوبات النظامية الرادعة ومحاسبة المقصرين أيًّا كانوا، داعيةً المواطنين والمقيمين -في حال رصد أي مخالفة- إلى التواصل مع مركز طوارئ الأمانة عبر الرقم «940» ، أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية «أمانتي 940» أو عبر رقم الواتساب (0548990940) أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.