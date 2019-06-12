ضبط مبتز نشر معلومات مواطنة بالخرج على مواقع التواصل

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وبين شرطة المحافظة عن القبض على شخص ابتز مواطنة ونشر معلوماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع الهيئة في منطقة الرياض، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز؛ تلقت بلاغًا من مواطنة تعرضت للابتزاز من قِبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل؛ حيث سحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.

وتابع السبر: «تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت ضبط المتهم».

وبيَّن السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.