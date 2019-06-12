تعليق نشاط الممثلة الكويتية منى شداد بالمملكة ومنع ظهورها في الإعلام السعودي

قرر المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش، تعليق أي نشاط فني للممثلة الكويتية منى شداد في المملكة، ومنع ظهورها في أي قنوات تلفزيونية وإذاعية سعودية.

جاء ذلك بعد تداوُل فيديو للممثلة الكويتية وهي تمدح في دولة قطر وأميرها، بعد المقاطعة العربية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، مساء الثلاثاء، قال مخارش: «تم تعليق أي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية».

وتابع مخارش: «كفاية استهتار فينا.. فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا.. لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا.. نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوي ولن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا وبلادنا».