السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونياً غداً الخميس لمرحلة البكالوريوس والدبلوم



الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440 / 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكن الطلبة من معرفة آلية التقديم وشروط القبول ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب التقدم لها ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاثة عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

وأفاد الدكتور آل مريح، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م من خلال بوابة القبول الإلكترونية، حيث سيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت، إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونياً بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وبين عميد القبول والتسجيل أن شروط القبول هي أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة

// انتهى //

10:47ت م

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الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440 / 1441هـ.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكن الطلبة من معرفة آلية التقديم وشروط القبول ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب التقدم لها ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاثة عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).وأفاد الدكتور آل مريح، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م من خلال بوابة القبول الإلكترونية، حيث سيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت، إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونياً بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.وبين عميد القبول والتسجيل أن شروط القبول هي أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية للتقديم لكافة البرامج المتاحة ماعدا المسارات الصحية، والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريّ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.// انتهى //10:47ت م0032

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونياً غداً الخميس لمرحلة البكالوريوس والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.