السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوة حفر الباطن



الدمام 9 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم، قائد قوة حفر الباطن اللواء محمد عبد الرحمن الرويس, يرافقه عدد من القيادات العسكرية، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا وعلى الجميع بالأمن والأمان ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنود البلاد البواسل.

// انتهى//

10:46ت م

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