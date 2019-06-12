السعودية اليوم / إجراء 135 عملية قسطرة في مركز القلب بالقريات



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي مكون من أطباء واستشاريين سعوديين بمستشفى القريات العام في إجراء عدة عمليات قسطرة متنوعة، شملت قسطرة وشرايين القلب وقسطرة شرايين الكلى.

وبلغ عدد الحالات خلال الشهرين الماضيين 135 حالة وكان من بينهم مرضى يعانون من جلطة قلبية حادة أجري لهم عملية قسطرة عاجله، حيث بذل الطاقم الطبي المتخصص جهداً كبيراً لإنهاء معاناة المرضى، وتمكّن من إجراء جميع العمليات بنجاح ولله الحمد.

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10:40ت م

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