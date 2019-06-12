السعودية اليوم / الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تشارك في "معرض باريس الجوي" الأكبر من نوعه في العالم



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تشارك الشركة

وتشارك SAMI في المعرض الذي سيحضره أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا بالشركة, من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

كما ستستكشف الشركة آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة خلال هذا المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر و2,500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.

// انتهى //

10:16ت م

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الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واستشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في النسخة الـ 53 من "معرض باريس الجوي" 2019 م، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 23 يونيو 2019 م في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسيفتتحه رسمياً فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.وتشارك SAMI في المعرض الذي سيحضره أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا بالشركة, من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.كما ستستكشف الشركة آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة خلال هذا المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر و2,500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.// انتهى //10:16ت م0025

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