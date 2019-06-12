السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة بعنوان " جهود أئمة الدعوة في نشر التوحيد " غداً



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد غداً، محاضرة بعنوان " جهود أئمة الدعوة في نشر التوحيد ", في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، بعد صلاة المغرب .

وسيلقي المحاضرة الشيخ عبدالله بن إبراهيم القرعاوي،كما سيعلق عليها ويجيب على أسئلة واستفسارات الحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

الجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل المحاضرة في بث مسموع ومرئي وتنقل بعد التسجيل على منصة اليوتيوب الخاصة بالمكتب.

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10:16ت م

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