السعودية اليوم / إعادة تأهيل عدة مواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز



أبها 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع الفعاليات المصاحبة لموسم صيف السودة، الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة مواسم

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه وكأحد الإجراءات الإحترازية التي تهدف لتحقيق السلامة والأمان لمرتادي وزائري منتزهات السودة، شرعت الإمارة في الإغلاق المحدود لبعض المواقع بمنتزة الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً، اعتباراً من الأحد 13 شوال وحتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل، حيث تنطلق أعمال الانشاءات والصيانة والتجهيزات لمواقع فعاليات موسم صيف السودة لهذا العام.

وأبان ابن دوسري، أن موسم صيف السودة سيقام خلال شهر ذو الحجة 1440هـ الموافق لشهر أغسطس 2019م، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التي ستغلق مؤقتاً تقترب من 2.25 كيلو متر مربع، مع إتاحة كامل المواقع الآخرى والمنتزهات لتبقى مفتوحة للزوار.

ودعا المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير الجميع إلى التعاون في سبيل إنجاح الأعمال الميدانية استعداداً لإطلاق صيف السودة، مقدماً الاعتذار والشكر لضيوف المنطقة وزوارها وأهاليها الكرام على تعاونهم.

يذكر أن موسم السودة سيصاحبه فعاليات متنوعة من رياضية، وترفيهية، وثقافية، وموسيقية، ويأتي اعتماد موسم السودة ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة بين جمال غابات السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة، وإضافة لمقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية.

// انتهى //

10:13ت م

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أبها 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واستنطلق مطلع الأسبوع المقبل الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع الفعاليات المصاحبة لموسم صيف السودة، الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019م، وهي المبادرة التي تضم 12 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه وكأحد الإجراءات الإحترازية التي تهدف لتحقيق السلامة والأمان لمرتادي وزائري منتزهات السودة، شرعت الإمارة في الإغلاق المحدود لبعض المواقع بمنتزة الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً، اعتباراً من الأحد 13 شوال وحتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل، حيث تنطلق أعمال الانشاءات والصيانة والتجهيزات لمواقع فعاليات موسم صيف السودة لهذا العام.وأبان ابن دوسري، أن موسم صيف السودة سيقام خلال شهر ذو الحجة 1440هـ الموافق لشهر أغسطس 2019م، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التي ستغلق مؤقتاً تقترب من 2.25 كيلو متر مربع، مع إتاحة كامل المواقع الآخرى والمنتزهات لتبقى مفتوحة للزوار.ودعا المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير الجميع إلى التعاون في سبيل إنجاح الأعمال الميدانية استعداداً لإطلاق صيف السودة، مقدماً الاعتذار والشكر لضيوف المنطقة وزوارها وأهاليها الكرام على تعاونهم.يذكر أن موسم السودة سيصاحبه فعاليات متنوعة من رياضية، وترفيهية، وثقافية، وموسيقية، ويأتي اعتماد موسم السودة ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة بين جمال غابات السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة، وإضافة لمقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية.// انتهى //10:13ت م0023

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