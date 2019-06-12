السعودية اليوم / زلزال يضرب باكستان بقوة 5 درجات



إسلام آباد 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومتراً في منطقة "بتغرام" بإقليم خيبر بختونخوانخواه الشمالي الغربي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات، وأبيت آباد، وصوابي، وبونير، ودير، ومانسهرا.

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10:05ت م

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