السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية لاستكمال إجراءات التعيين



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

دعت جامعة الملك سعود المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماءهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.

وأكدت الجامعة أنه سيتم اسقاط حق التعيين لمن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء من يليه في الترتيب.

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09:14ت م

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