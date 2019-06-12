

نجران 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع ملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية بالمنطقة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 43 محلاً ومنفذاً للبيع، حصرت خلالها 42 موظفاً سعودياً، فيما رصدت 34 وافداً يعملون بالقطاع في المهن غير المشمولة بالتوطين، إلى جانب حصر 2 فرصة عمل جديدة للسعوديين، داعياً أصحاب الأعمال إلى المسارعة برفع نسب التوطين لديهم حتى لا يتم ضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

// انتهى //

08:48ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.