السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وزير الخارجية البولندي



وارسو 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على هامش معرض وارسو الدولي الإنساني اليوم ، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في وارسو محمد بن حسين مدني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في المجالات الإغاثية والإنسانية ، وبحث سبل التعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية البولندية ،إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الدكتور الربيعة شرحًا مفصلاً عن جهود المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة وخصوصًا الوضع الإنساني في اليمن و ما قدمته المملكة من جهود لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تعرض له الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي على الشرعية .

وثمّن وزير الخارجية البولندي من جانبه الدور البارز للمملكة بوصفها تلعب دورًا مؤثرًا و قياديًا على مستوى الشرق الأوسط و العالم، وما تقدمه من جهود إغاثية وإنسانية في العديد من الدول حول العالم.

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08:41ت م

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