الان تتابع «ديسكو في جدة» يتصدر تريند تويتر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
أبدى متابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” غضبهم الشديد، من تقارير عن إقامة “ديسكو” في مدينة جدة، معبرين عن استيائهم من وجود مكان بهذا الشكل بجوار المدينة المقدسة مكة المكرمة.
وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة عبر “تويتر”، يظهر الـ”ديسكو” مشابهًا للطراز الغربي من حيث شكل الإضاءة الخافتة والملونة والسريعة، كما يضم بارًا للمشروبات “الحلال”.
وأثار المقطع جدلا واسعا لدى المغردين، الذين عبروا عن رفضهم لما اعتبروه مدخلات غريبة على المجتمع في السعودية.
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