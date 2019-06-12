، بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز ،

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أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.
وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.
وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.
بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.
وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.
وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:44 AM
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:03 AM
قالت: لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل
أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.
وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.
وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.
، بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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