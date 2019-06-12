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دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.
وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.
وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.
جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12
دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.
وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.
وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:44 AM
قالت: سيتم إسقاط حق مَن لم يستكمل الإجراءات واستدعاء مَن يليه في الترتيب
دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.
وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.
وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.
، جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيين ،
المصدر : الخليج 365
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