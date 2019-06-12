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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواءً شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية.
وأضاف: شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 - 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب.
كراني: أجواء شديدة الحرارة على الوسطى تتخطى 53 درجة في الشمسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواءً شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية.
وأضاف: شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 - 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:11 AM
قال: يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شرق المدينة
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواءً شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية.
وأضاف: شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 - 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب.
، كراني: أجواء شديدة الحرارة على الوسطى تتخطى 53 درجة في الشمس ،
المصدر : الخليج 365
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