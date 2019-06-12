، كراني: أجواء شديدة الحرارة على الوسطى تتخطى 53 درجة في الشمس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شرق المدينة

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواءً شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يعاود التكوّن المُمطر على الجنوبية الغربية وشمالاً حتى شمال وشمال شرق المدينة المنوّرة مروراً بالمصايف وشرقها ومكة المكرّمة، مع اعتدال حراري على الشمال الغربي وشرقه وشمال الغربية.

وأضاف: شديد الحرارة على الوسط والقطاع الشرقي بحرارة ما بين 47 - 50م ظلاً، وتتخطى 53 شمساً على الشرق.. مغبر على الوسط والشرق والغرب.