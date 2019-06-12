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القبض على عسكريين اغتصبا مطلوبة بعد توقيفها في الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عسكريين اثنين، أحدهما في وزارة الداخلية، والثاني في الدفاع، بتهمة اغتصاب مواطنة.
وبحسب صحيفة “الرأي”، قال مصدر أمني إن المواطنة كانت مطلوبة ماليًا وتم ضبطها، ثم أحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري في الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن عسكريًا تابعًا للدفاع كان متواجدًا لحظة تسلم المواطنة وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع وتمكن من الإمساك بها وأصعدها إلى سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها “وهتك عرضها، قبل أن يتركها”.
ووفقًا للصحيفة، فقد تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة، بعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما.
ووجه وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتم التحفظ عليهما لحين استكمال التحقيق.
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